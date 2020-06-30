Москва, , 08:45 — REGNUM Ржевский мемориал Советскому солдату будет открыт 30 июня при участии президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин совместно с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату», — информируют в администрации президента России.

Монумент возведён на народные средства в Ржевском районе Тверской области по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Его авторы — скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин использовали фотографии реальных участников битвы подо Ржевом в 1942 году. Над 10-метровым насыпным курганом возвышается 25-метровая бронзовая фигура советского солдата.

Ржевский мемориал должны были открыть 9 мая 2020 года, однако перенесли церемонию на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках церемонии открытия Ржевского мемориала запланирована двусторонняя встреча глав России и Белоруссии.

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