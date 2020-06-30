Париж, , 08:06 — REGNUM Председатель французской партии «Республиканцы» в Сенате Бруно Ритейло выразил сомнения в беспристрастности правосудия в деле бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, сообщает Le Figaro.

«Это чрезвычайно сложный период. Я узнал об этом по телефону. Он (Франсуа Фийон) солидный человек, но, поверьте мне, он глубоко тронут», — заявил сенатор Бруно Ритейло, говоря о бывшем премьер-министре страны всего через несколько часов после тяжелого решения, вынесенного Парижским уголовным судом.

Известно, что бывший глава национальной финансовой прокуратуры признал наличие давления во время судебного расследования по делу Франсуа Фийона.

«Существует реальная проблема, реальная демократическая проблема», — добавил Бруно Ритейло.

По его словам, решение против Франсуа Фийона не является окончательным, но демократия была «искажена», и «есть сомнения в беспристрастности правосудия».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон приговорен к пяти годам лишения свободы, три из которых условно. Его супруга Пенелопа Фийон приговорена к трём годам лишения свободы условно.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокаты экс-премьера Франции обжалуют приговор суда