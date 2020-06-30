Челябинск, , 07:51 — REGNUM Митрополит челябинский и миасский Григорий призывает паству принять участие в голосовании по Конституции. Это событие является историческим и определит последующее развитие России, заявил он в своём обращении.

«Этим каждый из нас выскажет свою гражданскую позицию, свое неравнодушие к будущему России — как самобытного, сильного, основанного на нравственных принципах государства», — добавил миттрополит.

Он подчеркнул, что поправки в основной закон страны своевременны и касаются каждого гражданина. Важно закрепить в Конституции и заботу о детях, и положение о семье как союзе мужчины и женщины. Также значимы поправки, касающиеся территориальной целостности нашей Родины, социальной и патриотической направленности, духовных основ общества.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по Конституции идёт с 25 июня по всей России. Последним его днём станет 1 июля.