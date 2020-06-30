Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вряд ли встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном до выборов в Соединенных Штатах, которые должны состояться в ноябре 2020 года, заявил замглавы американского госдепа Стивен Бигэн в ходе телеконференции в Вашингтоне.

«Думаю, что проведение встречи до выборов маловероятно», — заявил он.

Бигэн подчеркнул, что встрече препятствует ряд обстоятельств — высокая занятость Трампа, а также пандемия коронавируса нового типа в мире. При этом он добавил, что Вашингтон все еще готов к диалогу с Пхеньяном. По словам Бигэна, главной целью США остается полная денуклеаризация Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее провели опрос на тему объединения с КНДР. Более половины южнокорейцев считают, что в объединении Северной и Южной Кореи нет необходимости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее провели опрос на тему объединения с КНДР