Кемерово, , 07:00 — REGNUM Председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров заявил, что обстановка на избирательных участках «совершенно спокойная — люди приходят и делают свой выбор». «Мы с коллегами по всему Кузбассу посещаем избирательные участка и проверяем, во-первых, как идёт ход голосования, не нарушаются ли права наших избирателей, а во-вторых, соблюдены ли все санитарные и профилактические нормы», — прокомментировал Петров.

Он уточнил, что общественный штаб на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ сталкивается и с информационными вбросами в СМИ и социальных сетях.

«На поверку все они оказываются фейками и не находят подтверждения», — подчеркнул он. В Кузбассе открыто 1699 избирательных участков.