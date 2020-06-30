* ИГИЛ — запрещённая в России организация

30 июня 2020 | Время чтения 8 мин

«Встреча с Эрдоганом – это отдельный опыт, – пишет в своих мемуарах Болтон. – Когда я его слушал, а он всегда был с переводчиком, то мне казалось, что я слушал Муссолини, говорящего со своего балкона в Риме. Единственным отличием было то, что по телефону говорил не Муссолини, а Эрдоган».

Ариф Асалыоглу, , 06:59 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал книгу «Комната, где все произошло», в которой рассказывает о 17 месяцах, проведенных под руководством Дональда Трампа. Белый дом пытался помешать ее изданию, основываясь на том, что еще не завершил проверку и в ней раскрыто большое количество секретной информации. Однако суды отклонили протест.

Мемуары вышли в свет и заняли первое место в списке бестселлеров Amazon во многих странах по количеству предварительных заказов, полученных еще до выпуска. В новостях, появившихся в американских СМИ перед публикацией книги, широко освещались разговоры между Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему турецкого государственного банка Halkbank. В книге Болтона содержатся оценки судебного процесса в отношении Halkbank и некоторые другие переговоры между Трампом и Эрдоганом. Также там упоминаются его собственные показания и заявления о задержании в Турции гражданина США пастора Эндрю Брансона, гражданской войне в Сирии и российских С-400.

Болтон предполагает, что Эрдоган хотел использовать Брансона в качестве «козыря». В книге отмечается, что Эрдоган позвонил Трампу, чтобы обсудить возможные санкции из-за Halkbank и покупки С-400 после саммита НАТО в столице Финляндии Хельсинки в августе 2018 года. Говорится: «Продолжающееся расследование тесно касалось Эрдогана из-за утверждений о том, что он и его семья пользовались Halkbank в своих личных интересах. Когда же министром финансов был назначен зять Эрдогана, подозрения только усилились. По словам самого Эрдогана, за обвинениями, выдвинутыми против Halkbank, стоят Фетхуллах Гюлен и его «движение». Он считал, что все это было заговором против него. Эрдоган потребовал от американских прокуроров закрыть дело Halkbank. Но вероятность того, что его требование будет выполнено, крайне мала…

Эрдоган был обеспокоен законопроектом, предусматривающим прекращение продаж F-35, которые ожидали в Конгрессе США, из-за покупки Анкарой у России С-400. В общем, Турции было о чем беспокоиться. Однако требования Трампа были минимальны: как он думал, Эрдоган пообещал ему, что Брансон будет освобожден и сможет вернуться в Америку. Сам же турецкий президент сказал только, что судебный процесс продолжается и что Брансон находится не в тюрьме, а под домашним арестом».

«Турки, обеспокоенные ростом напряжения в отношениях с Америкой, искали пути выхода. Например, в обмен на Брансона прекратить расследование в отношении Halkbank, или, по крайней мере, мы предположили, что они искали», — сказал Болтон. Мягко говоря, это было очень неуместно, но Трамп хотел, чтобы Брансон выехал (из Турции). «Таким образом, госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стив Мнучин начали переговоры со своими собеседниками. Я, Мнучин и Помпео пришли к единому мнению, что это не может быть достигнуто без полного согласия прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, которая связана с министерством юстиции», — писал Болтон.

В книге сказано, что такое соглашение прокуратура не признала «законным». Болтон также заявил, что в это время Джаред Кушнер, зять Трампа, звонил министру финансов Турции Берату Албайраку. Будто бы Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в течение нескольких дней будут введены «очень жесткие санкции» против Турции, в этот же период Катар предложил помощь в достижении соглашения по вопросу Брансона. Болтон передает, что президент США был «очень счастлив» освобождению Брансона и поручил ему встретиться с ним в Белом доме.

Турция в октябре 2019 года начала операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских группировок. Но задолго до этого Турция заявляла, что хочет провести операцию в этом регионе в рамках «борьбы с терроризмом». Болтон отметил, что этот вопрос был поднят во время телефонного разговора Трампа и Эрдогана 14 декабря 2018 года. В начале разговора Трамп сказал Эрдогану, что они уже очень близки к достижению соглашения по вопросу Halkbank и что этот процесс они проведут совместно с Албайраком.

Вот что Болтон написал про этот разговор: «Эрдоган был очень признателен. Он даже на английском разговаривал. Потом тема разговора была переведена на Сирию. Эрдоган сказал, что Трампу известны ожидания Турции по отношению к террористическим организациям YPG (Отряд народной самообороны) и движению Гюлена, которые представляют собой угрозу национальной безопасности Турции и портят отношения между Вашингтоном и Анкарой. Тем не менее Эрдоган жаловался на то, что вопреки действительности Америка предоставила 30−40 тысяч солдат, в первую очередь YPG. Также Эрдоган жаловался на противоречие между политической волей Трампа и военной полевой деятельностью США и заявил, что это вызывает у него некоторые вопросы. Хотя Эрдоган и говорил, что хочет избавиться как от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и от РПК, мне кажется, что под РПК подразумеваются все курдские боевики».

По словам Болтона, Трамп сказал Эрдогану, что США готовы уйти из Сирии, если Турция возьмет на себя борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В том же разговоре Трамп рассказал Эрдогану о совместной работе с Болтоном по военным вопросам и с Мнучином по вопросу Halkbank. Согласно повествованию мемуаров, примерно через десять дней после данного разговора Трамп снова захотел провести телефонную встречу с Эрдоганом. «Он хотел передать Эрдогану послание, во-первых, не нападать на американских солдат в Сирии, во-вторых, нацелиться на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не на курдов. Это были очень правильные моменты, но предыдущий разговор с Эрдоганом и последующие после него заявления уменьшали вероятность того, что эти послания будут реализованы», — написал Болтон.

«После вступительных слов Трамп, во-первых, сказал Эрдогану, что хочет избавиться от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддержит Турцию, если та в этом будет нуждаться. Во-вторых, он попросил Эрдогана не преследовать курдов, которые потеряли много своих людей в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и не убивать их. Турки и курды должны объединиться, чтобы одержать победу над оставшимися силами террористов. Трамп сказал, что эта стратегия станет для Эрдогана переменой, но подчеркнул, что в США есть очень много сторонников курдов. После этого Трамп поднял вопрос, который, по его мнению, является очень важным поворотным пунктом — как расширить торговлю между США и Турцией…

Эрдоган сказал, что любит курдов, а курды любят его, но YPG-PYD-PKK (Отряд народной самообороны — Демократический союз — Рабочая партия Курдистана) манипулируют курдами и не представляют их. Он отметил, что в его правительстве есть курдские депутаты и министры. Эрдоган заявил, что он относится к курдам с большой любовью и симпатией и считает себя единственным лидером, способным проводить массовые митинги в курдских регионах. Он также сказал, что не хочет убивать никого, кроме террористов. Но мы слышали все это и раньше. Это была типичная пропаганда режима Эрдогана».

Болтон прибыл в Турцию в январе 2019 года через несколько недель после этой встречи. В своей книге он отметил, что Эрдоган отменил с ним встречу на том основании, что выступает в Великом национальном собрании Турции. «На обратном пути я проинформировал Помпео о своих контактах с Турцией. Мы пришли к единому мнению о том, что наши взгляды с Турцией на курдский вопрос не могут быть согласованы, и что Турция должна действовать «действительно очень осторожно», — написал советник президента.

Болтон использует негативные прилагательные, говоря об Эрдогане, называет его «радикальным исламистом». Болтон присоединился к телефонному разговору Трампа и Эрдогана сразу после вступления в должность. «Встреча с Эрдоганом — это отдельный опыт, — замечает советник президента США. — Когда я его слушал, а он всегда был с переводчиком, то мне казалось, что я слушал Муссолини, говорящего со своего балкона в Риме. Единственным отличием было то, что по телефону говорил не Муссолини, а Эрдоган».

Болтон предположил, что некоторые высокопоставленные чиновники в Белом доме, лидеры стран — союзников США в Европе и на Ближнем Востоке предупреждали Трампа об Эрдогане, но президент США не принял их слова всерьез. «Вскоре после случая с Брансоном, Трамп вернулся к «дружественному» режиму. Интересно, СМИ описывают Трампа как исламофоба, почему тогда он не мог понять, что Эрдоган является радикальным исламистом, хотя многие лидеры стран-союзников и собственные его советники ему об этом говорили. Эрдоган стремился превратить Турцию из светского государства, созданного Кемалем Ататюрком, в исламистское государство. Он поддерживает «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикалов на Ближнем Востоке, оказывает финансовую поддержку «ХАМАС» и «Хизбалле», крайне враждебно относится к Израилю и помогает Ирану пробить санкции США. Но ничего из этого не повлияло на Трампа», — отмечает Болтон.