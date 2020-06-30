Гонконг, Китай, , 06:51 — REGNUM Комментарии по поводу принятия китайскими властями закона о нацбезопасности в Гонконге, отказалась давать глава этого специального административного района Кэрри Лам, 30 июня передает радиостанция RTHK.

Чиновник отметила, что сделает заявление по данному поводу только после публикации документа Пекином. До этого, времени, по словам Лам, любые разъяснения по указанному закону являются неподобающими.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он вступает в силу с 1 июля.

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