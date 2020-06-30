Токио, , 06:47 — REGNUM Принятие постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге вызывает сожаление правительства Японии. Об этом генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявил 30 июня на пресс-конференции в Токио.

По его словам, принятие этого закона «несмотря на глубокую озабоченность международного сообщества и жителей Гонконга» вызывает у правительства Японии «сожаление». Суга заявил, что Япония продолжает поддерживать право Гонконга на демократическое развитие, обусловленное формулой «одна страна — две системы».

Как сообщало ИА REGNUM, высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня единогласно принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который вступит в силу 1 июля.

Напомним, именно 1 июля 1997 года, 23 года назад, Великобритания вернула Гонконг под суверенитет Китая.

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