Пекин, , 05:08 — REGNUM Высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, закон вступит в силу 1 июля. Напомним, именно 2 июля 1997 года, 23 года назад, Великобритания вернула Гонконг под суверенитет Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о национальной безопасности Гонконга, вероятнее всего, будет принят 29 июня постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей — высшего законодательного органа КНР.

Законопроект направлен на предотвращение и наказание действий, угрожающих национальной безопасности Гонконга — специального административного района КНР. Это сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с зарубежными антикитайскими силами. Предполагается, что новый закон позволит китайским властям пресекать действия радикалов.

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