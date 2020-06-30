Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд провели телефонный разговор, во время которого обсудили противодействие России и Китаю в Европе. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Во время переговоров министры обсудили ситуацию с новым коронавирусом и сотрудничество стран в рамках НАТО.

Отмечается, что Эспер также «поблагодарил Нидерланды за их продолжающуюся поддержку противодействию усилиям России и Китая в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Марк Эспер на переговорах с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что расходы стран НАТО на оборону должны быть увеличены.

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