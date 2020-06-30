Каракас, , 03:01 — REGNUM Правительство Венесуэлы готово «принять дипломатические меры» в отношении посла Испании после того, как обнародовало факт проведения с территории посольства переговоров о вторжении в Венесуэлу и осуществлении государственного переворота. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил 29 июня во время выступления в эфире телеканала Venezolana de Television.

По его словам, Боливарианская Республика «оставляет за собой право принять дипломатические меры в отношении посла Испании из-за его участия во вторжении». Мадуро подчеркнул, что новости о принятых мерах могут быть опубликованы «в ближайшие часы».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что представитель ЕС в Каракасе Исабель Бриланте Педроса должна покинуть страну в течение 72 часов. Это решение было принято в ответ на ужесточение Евросоюзом санкций против Венесуэлы.

Ранее о том, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, который скрывается от правосудия страны на территории испанского посольства в Каракасе, подготавливал морское вторжение в страну 3 мая с целью свержения ее законно избранного президента Николаса Мадуро, рассказал министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес.

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