Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Соединённые Штаты отменили исключение, позволяющее американским компаниям экспортировать в Россию широкий спектр товаров без получения лицензии Министерства торговли США, передаёт 29 июня агентство Reuters.

Ограничения коснулись экспорта подшипников, полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и ряда других товаров, которые в США считают произведёнными с использованием «чувствительных технологий». Таким образом, передаёт агентство, в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Мингторга США планируют пресечь достижение Россией своих национальных целей.

Такой же контроль за экспортом будет распространяться при поставках товаров в Китай, Венесуэлу, Армению, Азербайджан, Украину, Белоруссию, Казахстан и Ирак.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о прекращении экспорта в Гонконг военной продукции и ряда технологий двойного назначения.

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