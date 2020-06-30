Вена, , 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.

Свое заявление глава правительства сделал после курдско-турецких беспорядков в Вене. Он отметил, что австрийским властям необходимо самостоятельно разбираться с попытками Турции влиять на граждан турецкого происхождения, проживающих в Австрии.

Курц подчеркнул, одним из примеров неудавшейся политики интеграции и неуправляемой миграции в Европе, являются недавние события во французском Дижоне.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 июня в Вене начались столкновения турецких и курдских демонстрантов. Изначально манифестации курдов были посвящены правам женщин.

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