Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Соединенные Штаты могут выкупить из Турции российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Соответствующее предложение было внесено в Сенат Конгресса США, сообщает газета Defence News.

Сообщается, что это предложение внес сенатор-республиканец Джон Тьюн в качестве поправки к проекту военного бюджета на 2021 финансовый год. Предполагается, что США смогут выкупить поставленные Россией в Турцию ЗРК С-400 «Триумф» за счет бюджета американских сухопутных войск.

По мнению сенаторов, эта мера позволит Вашингтону и Анкаре уладить разногласия, вызванные поставкой российских зенитно-ракетных комплексов, и позволить Турции продолжить свое участие в программе американских истребителей пятого поколения F-35. При этом газета скептически оценивает вероятность принятия этой поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках контракта, подписанного Турцией и Россией в 2017 году, Москва поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». В связи с этим США приняли решение об исключении Турции из участия в проекте F-35. Позднее, 8 июня 2020 года, глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что не исключена и поставка второго комплекта ЗРК С-400 из России.

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