Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Включить дополнительные санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета США на 2020−2021 финансовый год предложила группа американских сенаторов. Соответствующее предложение появилось в многостраничном документе, подготовленном в Сенате США.

Авторами предложения выступили Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон. По их мнению, такая тактика станет более успешной по ряду причин. Военный бюджет принимается в США осенью или в начале зимы, что ускорит введение санкций. Кроме того, американский президент уже не сможет воспользоваться правом вето и наложить запрет, заблокировав весь бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против «Северного потока — 2» власти США ввели еще в минувшем году. Позже конгрессмены США представили на рассмотрение палаты представителей новый законопроект, который предусматривает расширение санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

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