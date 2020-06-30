Даугавпилс, Латвия, , 01:34 — REGNUM Мэром второго по величине города Латвии от партии Mūsu partija (Наша партия), 11 голосами депутатов Думы из 15, избран Игорь Прелатов, пишет 29 июня портал lsm.lv.

Его заместителем стала член той же партии Ливия Янковска. Голосование произошло через неделю после того, как должность мэра потерял Андрей Элксниньш, обвинённый коллегами в авторитарном стиле руководства.

Прелатов уже был заместителем мэра и ушёл с этой должности 12 марта, в связи с обвинениями в необоснованном перечислении 300 000 евро строительной компании Modus būve. В 2010 году Игорь Прелатов получил диплом бакалавра автомобильной промышленности, перед избранием в городскую Думу работал начальником технического отдела управления ЖКХ Даугавпилса.