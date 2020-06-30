Нью-Йорк, США, , 01:31 — REGNUM Американский постоянный представитель при ООН Келли Крафт заявила о недопустимости выхода России из так называемого «механизма деконфликтинга» в Сирии, позволяющего сторонам уведомлять друг друга о гуманитарных объектах и передвижениях на территории арабской республики.

«Решение России абсолютно неприемлемо, оно имеет целью создание новых препятствий для доставки гуманитарной помощи», — заявила Крафт на заседании Совбеза ООН.

Крафт добавила, что в Вашингтоне шокированы решением Москвы, поскольку оно создаёт дополнительные риски в сфере доставки гуманитарных грузов. Она также отвергла предположения о том, что санкции США мешают доставке гуманитарной помощи.

Ранее, напомним, в ООН сообщили, что Россия вышла из «механизма деконфликтинга». Постоянный представитель России при организации Василий Небензя объяснил решение тем, что механизм часто применялся для дезинформации, а якобы гуманитарные объекты использовались террористами.

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