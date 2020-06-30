Кишинёв, , 01:03 — REGNUM Лидер Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) Тудор Делиу считает, что Пакт Молотова-Риббентропа продолжает действовать и сегодня. Об этом, как передает ИА REGNUM, Делиу заявил в связи с отмечавшейся 28 июня 80-летней годовщиной освобождения Молдавии от румынской оккупации в 1940 году.

Лидер либерал-демократов назвал это «черным днем», когда «Советская Армия вторглась в Королевство Румыния». «Это было одним из последствий пакта Молотова-Риббентропа, подписанного 23 августа 1939 года, согласно которому Сталин и Гитлер разделили свои сферы влияния в Европе. Советско-нацистская банда бросила нас в тюрьму народов, где мы пережили все ужасы: репрессии, депортации, организованный голод, насильственная коллективизация и денационализация», — заявил политик.

Он уверен, что, хотяпакт Молотова-Риббентропа был дезавуирован и осужден международным сообществом, он продолжает действовать и сегодня. «Да, мы провозгласили себя суверенными и независимыми, но какие есть гарантии, что в один прекрасный день, такой же черный, как в 1940 году, мы не будем лишены этой кажущейся независимости?» — заявил Делиу.

Он уверен, что воссоединение Крыма с Россией и ситуация на Украине —указывает на то, что «история может повториться, это очень серьезное предупреждение как для нас, так и для всей Европы».

Справка ИА REGNUM.

В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул оккупированную Румынией в 1918 году Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

Что касается советско-германского пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».

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