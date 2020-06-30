Вашингтон, , 01:00 — REGNUM США с 29 июня прекращают экспорт в Гонконг военной продукции и ряда технологий двойного назначения. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщает на своей странице в Twitter .

«Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также контролируемых Минторгом США технологий двойного назначения в Гонконг. Если Пекин теперь воспринимает Гонконг как «одну страну — одну систему», то и мы должны», — написал Помпео.

В распространённом заявлении пресс-службы Госдепартамента отмечается, что эти ограничения принимаются в связи с необходимостью «обеспечить национальную безопасность США», поскольку теперь невозможно различать экспорт регулируемой продукции в Гонконг и в материковый Китай. И эта продукция «окажется в руках Народно-освободительной армии Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введённые Вашингтоном санкции против китайских чиновников, в КНР принято решение установить визовые ограничения на въезд в страну для граждан США, которые «отвратительно проявили себя в вопросах, связанных с Сянганом (Гонконгом)».

США ввели санкции против ряда центральных и региональных функционеров КНР после принятия в Китае закона о защите государственной безопасности в Сянгане, который позволяет китайским правоохранительным ведомствам открывать в автономии свои представительства. США и другие страны Запада рассматривают принятие этого документа как якобы «нарушением соглашения 1984 года», которое определяет условием возвращения Гонконга Китаю соблюдение принципа «одна страна — две системы».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай вводит встречные санкции против США за вмешательство в Гонконге