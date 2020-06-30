Приштина, , 00:38 — REGNUM В воскресенье 28 июня возобновились полеты из международного аэропорта Приштины, названного в честь основателя УЧК (алб. Освободительной армии Косово) Адема Яшари.

Работа аэропорта была приостановлена в связи с пандемией COVID-19. Решение о возобновлении работы аэропорта было принято правительством края 27 июня.

При этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после возобновления рейсов пассажиры будут обязаны соблюдать ряд правил и рекомендаций. Расписание полетов аэропорта будет отличаться от обычного.

В настоящий момент в Косово отменены почти все ограничения, введенные в начале эпидемии. При этом 60% случаев заражения коронавирусом приходится на июнь, то есть на тот месяц, когда ограничения уже почти не действовали.

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