Приштина, , 00:37 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 29 июня провел встречу со своим косовским коллегой Авдуллой Хоти в ходе своего двухдневного визита в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи с новым косовским лидером Рама заявил, что Албания всегда будет оказывать поддержку Косово. Политик подчеркнули, что Албания и Косово располагают всеми возможностями для углубления взаимного сотрудничества и рассматривают друг друга как естественных союзников и наиболее близких стратегических союзников, в том числе на пути евроатлантической интеграции.

Напомним, поводом к визиту Рамы в Косово стал вызов косовского президента Хашима Тачи в Специальный трибунал по Косово в связи с обвинениями в убийстве свыше ста человек и военных преступлений. Хоти подчеркнул, что Косово уже доказало, что край обладает сформировавшейся институциональной структурой, способной преодолеть данный вызов.

Ответный визит Хоти в Албанию будет нанесен в пятницу 3 июля.

Ранее албанский премьер-министр заявил, что нескоординированность внешней политики Косово и Албании привела к ослаблению позиций обеих сторон на международной арене.

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