* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Разведывательные службы США не пришли к единому мнению относительно сообщений СМИ о финансировании российскими спецслужбами нападений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на американских солдат в Афганистане, заявила 29 июня на брифинге официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани.

«В разведывательном сообществе США нет согласия по поводу этих обвинений. Есть разные мнения разных членов разведывательного сообщества относительно достоверности этих сообщений. Достоверность этих данных сейчас проверяется», — сказала Кейли Макэнани.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Times, ссылаясь на неназванные источники, опубликовала статью, в которой российская военная разведка обвиняется в том, что якобы предлагала денежное вознаграждение боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийства солдат США, находящихся в Афганистане.

Никаких доказательств этих обвинений не приведено. Тем не менее сотрудники российских диппредставительств в США и Британии начали получать анонимные угрозы.

В МИД России уже охарактеризовали эти публикации как «незатейливый вброс».

* Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Безумная несуразность. Пушков о призыве Нуланд «идти по пути Украины»