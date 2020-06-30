Приштина, , 00:37 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай вечером 29 июня в эфире телепередачи Debat Plus на косовском телеканале RTV Dukagjini прокомментировал взаимоотношения между обвинениями Специального трибунала по Косово в адрес президента Хашима Тачи с жизнеспособностью правительства Авдуллы Хоти.

Напомним, правительство Хоти пришло к власти в Косово без выборов при непосредственном участии Тачи и Харадиная. Основными политическими силами, сформировавшими правительство, стали Демократическая лига Косово и Альянс за будущее Косово.

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Харадинай заявил, что «срок жизни этого правительства зависит от мандата президента. Если вопреки ожиданиям будут подтверждены обвинения нам понадобится кворум, для того чтобы провести выборы президента. Как можно большее правительство, которое поддерживает как можно больше албанских голосов — в интересах Косово. Если Демократическая партия Косово пожелает внести свой вклад, то можем сотрудничать».

При этом политик подчеркнул, что получить кворум в 2/3 голосов правительству будет нелегко, и призвал не исключать возможность сотрудничества с «Движением за самоопределение».

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