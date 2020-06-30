Приштина, , 00:36 — REGNUM Глава правительства Албании Эди Рама 29 июня прибыл в Косово с официальным визитом. Политик пробудет в крае два дня.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в крае Рама посетил парламент Косово, где встретился со спикером Вьосой Османи. Внимание журналистов привлек тот факт, что албанский премьер-министр стал единственным из присутствующих, кто пренебрег ношением маски, несмотря на пандемию коронавируса.

По словам албанского премьер-министра, целью его двухдневного визита в Приштину станет демонстрация поддержки Албанией Косово после получения бывшими лидерами УЧК (алб. Освободительной армии Косово) — косовским президентом Хашимом Тачи и главой Демократической партии Косово Кадри Весели обвинительного акта Специального трибунала по Косово.

Стоит отметить, что Османи выделяется среди косовских политиков исключительной неприязнью по отношению к Тачи.

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