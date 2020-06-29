Дамаск, , 22:26 — REGNUM За прошедшие сутки в двух провинциях Сирии террористами было устроено пять обстрелов населенных пунктов, сообщил 29 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий.

По его информации, обстрелы были зафиксированы в провинциях Идлиб и Латакия.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Меладжа, один обстрел населённого пункта Руайха в провинции Идлиб. Также зафиксированы один обстрел населённого пункта Икко, один обстрел населённого пункта Мукатталь, один обстрел населённого пункта Бшарфа в провинции Латакия», — сказал Александр Щербицкий.

По информации российского Центра, во всех случаях обстрелы производились с позиций боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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