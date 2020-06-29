Скопье, , 23:26 — REGNUM Бывший спикер парламента Северной Македонии этнический албанец Талят Джафери вступил в борьбу за пост премьер-министра Северной Македонии.

Талят Джафери U.S. Air Force

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик будет значиться пятым в избирательных списках. Выступая перед СМИ Джафери заявил, что своей деятельностью на посту главы парламента он доказал, что говорит и действует для граждан и в их интересах, а потому в его лице им представлен лучший выбор.

При этом политик призвал граждан быть бдительными и защищать свое здоровье, реализуя свое право на участие в выборах, поскольку парламентские выборы 13−15 июля будут проходить в условиях пандемии коронавируса.

Джафери подчеркнул, что албанец может стать премьер-министром страны, как и любой гражданин Северной Македонии, что было подтверждено на съезде партийных лидеров в 2009 году.

Напомним, в 2017 году приход Джафери на пост главы парламента сопровождался митингами протеста и насилием в отношении представителей Социал-демократического союза Македонии, вступившего в коалицию с «Тиранской платформой» партий, представляющих интересы албанского населения страны. Албанцы составляют от четверти до трети населения Северной Македонии.

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