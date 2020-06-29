Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Министерство юстиции США приняло решение задержать более 100 человек за участие в беспорядках и погромы федеральной собственности, сообщила 29 июня журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Назвав задержанных «анархистами», она уточнила, что четверым из них будет предъявлено обвинение за покушение на памятник одному из президентов страны.

«Минюст задержал более ста анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности. Минюст также предъявил обвинения в федеральном суде четырем людям за попытку сбросить с постамента статую Эндрю Джексона в сквере Лафайет», — сказала представитель Белого дома.

Кроме того, по словам Макинани, ФБР начало расследование почти 200 дел о «внутреннем терроризме», а генпрокурор США Уильям Барр создал рабочую группу по вопросам борьбы с антигосударственным экстремизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне массовых беспорядков и погромов почти во всех штатах страны президент США Дональд Трамп распорядился задерживать всех посягающих на памятники, пообещав им до 10 лет тюрьмы.

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