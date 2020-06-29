Москва, , 21:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Сегодня, 29 июня, состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения», — сообщает пресс-служба Кремля.

Со своей стороны Бердымухамедов поблагодарил российского лидера за поздравление, а также подчеркнул важное значение состоявшегося в Москве 24 июня парада Победы, в котором также приняли участие и туркменские военнослужащие.

Кроме того, лидеры России и Туркмении подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-туркменского стратегического партнерства и сотрудничества.