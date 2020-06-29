Манила, , 21:27 — REGNUM На Филиппинах четверо военных, выполнявших задачу по поиску террористов-смертников, были застрелены полицейскими, сообщает 29 июня местная газета Manila Bulletin.

Инцидент произошел в филиппинской провинции Сулу.

Сотрудники полиции утверждают, что открыли огонь по неизвестным вооруженным людям, которые представились военнослужащими армейской разведки, проводившими секретную операцию по выявлению террористов.

Уточняется, что полицейские открыли огонь при попытке военных скрыться с места их обнаружения на машине. Когда они были настигнуты полицией, то выскочили из машины и направили оружие в сторону правоохранителей.

Представители филиппинской армии настаивают на проведении тщательного расследования этого инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Пакистана осудил нападение на фондовую биржу в Карачи