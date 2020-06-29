Москва, , 21:15 — REGNUM Иностранные спецслужбы прослушивают разговоры москвичей и читают их переписку. Об этом 29 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, подобные меры предпринимаются при помощи оборудования, установленного в посольствах. Коротченко отметил два иностранных представительства, которые занимаются подобными действиями в российской столице: посольство США и Великобритании.

«Посмотрите на новое здание посольства США в Москве. Два этажа напичкано аппаратурой для радиоэлектронного прослушивания, включая прослушивание телефонов москвичей. Либералы кричат, что наши спецслужбы будут собирать информацию. Прежде всего эту информацию собирает посольство США. Посмотрите на посольство Великобритании. Там такой стыдливо закамуфлированный на крыше стоит шарик. Там находятся антенны поста прослушки британской электронной разведки. Где права человека? Где уважение к тайне переписки? Вы читаете переписку в мессенджерах москвичей, перехватываете их телефонные переговоры. Вы нарушаете базовые ценности, которые провозглашаете у себя», — раскритиковал иностранные дипмиссии Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт назвал ошибкой акцию посольства США в Москве