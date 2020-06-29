Рим, , 20:35 — REGNUM Партия «Братья Италии» проведет 4 июля на Народной площади в Риме протестный митинг, заявила в интервью La Repubblica в понедельник, 29 июня, лидер партии Джорджа Мелони.

Она отметила, что в правительстве начинают говорить о недопустимости массовых акций только тогда, когда речь идет об акциях антиправительственной направленности, в остальных же случаях тема эпидемии куда-то исчезает.

Участники митинга в Риме будут соблюдать социальную дистанцию, но митинг будет проведен, «недопустимо использовать эпидемию для того, чтобы затыкать рты протестующим», — отметила Мелони.