Москва, , 20:37 — REGNUM Информационные вбросы, направленные против голосования по поправкам к Конституции РФ, зачастую инициированы и организованы иностранными спецслужбами. Об этом 29 июня заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Комментируя многочисленные фейки о якобы имеющих место нарушениях при голосовании по поправкам, эксперт отметил, что люди, их выполняющие и распространяющие, управляются и финансируются из-за границы.

«Это не фейки и вбросы. Известно, как это называется на языке спецслужб — «активные мероприятия». Эти люди задействованы в активных мероприятиях, которые проводятся по согласованному плану, выделенным бюджетам, и управляют этим процессом профессионалы спецслужб и те, кто занимается такими активными мероприятиями», — сказал Коротченко.