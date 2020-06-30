Тегеран, , 08:40 — REGNUM 29 июня посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади подчеркнул достижения своей страны в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, назвав страну предшественницей кампании по борьбе с наркотиками в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, он сослался на опубликованный на прошлой неделе доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в котором говорится, что только в Иране было обнаружено 644 из 704 тонн опиума, 25 из 97 тонн героина и 21 из 43 тонн морфина во всем мире.

«С изъятием в общей сложности 690 тонн из 844 тонн опиума, героина и морфина (82%) Иран является предшественником по конфискации опиума и его производных наркотических средств в мире», — сказал Гарибабади. «А согласно американскому отчету, в 2018 году Иран изъял около 100 тонн гашиша», — подчеркнул он.

Ранее Гарибабади заявил, что Иран обнаружил и изъял наибольшее количество наркотиков, несмотря на санкции США в отношении оборудования для перехвата контрабанды.

На заседании комиссии по наркотикам по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом Гарибабади заявил, что, несмотря на высокие экономические и людские издержки, Иран активно борется с незаконным оборотом наркотиков на протяжении последних четырех десятилетий.