Тегеран, , 08:50 — REGNUM Согласно заявлению посольства Исламской Республики Иран (ИРИ) в Абу-Даби, полеты между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вернулись в нормальное русло после вспышки смертельно опасного коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 июня.

«Иранские авиакомпании могут напрямую предъявлять свои требования и получать разрешение от властей ОАЭ», — говорится в заявлении посольства. После реализации ряда последовательных мер, предпринятых посольством Ирана, было выдано разрешение авиакомпании Fly Dubai на осуществление рейсов из Ирана в ОАЭ.

Пассажиры первоначально должны зайти на сайт https://smartservices.ica.gov.ae, заполнить необходимые данные, а также провести тест на коронавирус (COVID-19) перед полетом, по данным иранского посольства.

Напомним, что полеты по всему миру были отложены после вспышки коронавирусной пандемии в декабре 2019 года.