Тегеран, , 09:21 — REGNUM 27 июня командующий иранской пограничной службой генерал Ахмад Али Гударзи и командующий турецкой жандармерией фельдмаршал Ариф Четин в телефонном разговоре подчеркнули важность сохранения нынешней тенденции пограничного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В ходе телефонного разговора Четин выразил надежду, что взаимная координация и сотрудничество будут продолжаться на основе доверительных отношений», — говорится в пресс-релизе на официальном сайте иранской полиции. Он также выразил надежду, что взаимодействие пограничников Ирана и Турции приведет к углублению дружбы и братства между двумя народами.

Фельдмаршал Четин приветствовал усилия генерала Кассема Резаея, бывшего командующего иранской пограничной охраной, и поздравил генерала Гударзи с назначением на этот пост.

Подчеркнув важность продолжения сотрудничества между Ираном и Турцией по пограничным вопросам, генерал Гударзи, в свою очередь, отметил, что данные меры и усилия играют важную роль в обеспечении безопасности и мира для двух стран. Он также призвал к продолжению встреч пограничников Исламской и Турецкой республик.