Салехард, , 19:59 — REGNUM На Ямале за пять дней голосования по поправкам к Конституции РФ проголосовали 55,9% от общего числа избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт.

К вечеру 29 июня проголосовали 203 489 избирателей. Самыми активными стали жители Ямальского района, где проголосовали почти 80% имеющих право голоса. Затем по явке лидируют избиратели Тазовского района — явка 77,92%, а также Красноселькупского района — 77,5%.

Среди городов по явке лидируют Лабытнанги, Ноябрьск и Муравленко, где проголосовали более 50% избирателей.

Отмечается рост числа желающих проголосовать на дому: 106 тысяч заявлений ямальцев на 29 июня. Напомним, голосование по поправкам к Конституции РФ завершится 1 июля 2020 года.