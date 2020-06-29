Мехико, , 19:51 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил, что в ближайшее время посетит Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом, 29 июня сообщает агентство Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил на пресс-конференции, что пока не может назвать дату поездки, но она вряд ли случится на текущей неделе.

Переговоры приурочены к вступлению в силу нового торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой взамен НАФТА.

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