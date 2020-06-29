Кострома, , 19:45 — REGNUM 26,1% жителей Костромской области, имеющих право голоса, проголосовали по поправкам к Конституции. Такие данные по итогам 28 июня опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России.

За первые четыре дня голосования мнение о внесении изменений в Основной закон государства высказали 137 718 костромичей. Региональный показатель явки существенно ниже среднероссийского. В целом по стране участие в голосовании приняло 37,2% от числа избирателей.

В Костромской области всенародное голосование проходит с небольшим количеством нарушений. Так, по информации интернет-журнала «7×7», 28 июня на двух избирательных участках в регионе выявили двойное голосование. Одного из избирателей задержали на месте, второй человек покинул пункт голосования. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

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