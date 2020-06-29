Москва, , 19:43 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрели отремонтированный Центр неотложной помощи в Пензе и ознакомились с работой служб областной станции скорой медицинской помощи.

Володин сообщил о договорённости, благодаря которой появляется возможность создания на территории комплекса, включающего службы и отделения скорой и неотложной медицинской помощи, а также центра реабилитации. Это позволит создать условия для пациентов, которые будут проходить восстановление после травм и хирургических вмешательств.

«Заброшенное здание приведено в порядок и самое главное, функционирует. Сейчас последнюю точку нужно поставить — чтобы здесь появилось отделение реабилитации. Если нам удастся это сделать в течение двух лет, тогда можно будет сказать, что есть всё необходимое для того, чтобы полноценно и эффективно работала областная станция «Скорой медицинской помощи». И дальше эти возможности должны быть реализованы для оказания помощи нашим гражданам», — цитирует

Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Глава региона поблагодарил спикера Госдумы за поддержку социально значимых проектов, финансовое содействие, оказанное при реконструкции областной станции скорой медпомощи. Он также сообщил, что при поддержке Володина также были закуплены 30 автомобилей скорой медицинской помощи, которые сегодня работают в сельской местности.

Накануне голосования 1 июля Володин работает в своем избирательном округе, посещая все входящие в него области: Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 июня Володин проголосовал за поправки к Конституции на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.