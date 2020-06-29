Москва, , 19:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году. Указ главы государства опубликован сегодня, 29 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю призывать в 2020 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в указе президента Российской Федерации.

Правительству России и властям субъектов Федерации Путин поручил провести соответствующие мероприятия для обеспечения сборов. Указ вступил в силу сегодня, 29 июня.

Все граждане, которые призываются на сборы, имеют соответствующие военные специальности. Такие сборы нужны для обновления и закрепления навыков. При достаточно высокой численности такого квалифицированного запаса нет необходимости наращивать непосредственно численность действующих Вооруженных сил.