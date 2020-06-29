29 июня 2020 | Время чтения 5 мин

В преддверии самой горячей фазы выборов президента США противники Трампа заволновались: уж не намерен ли проиграть без боя этот взбалмошный чудак? Некоторые даже пытаются потыкать в него палкой, чтобы проверить, жив ли он еще как политик. Впрочем, тем, кто помнит 2016 год, это занятие не кажется таким уж безопасным

Игорь Юдкевич, , 20:37 — REGNUM Был такой римский император — Клавдий, дядя печально известно Нерона. В периоды, когда племянника охватывала жажда безудержной деятельности, Клавдию приходилось играть дурака, чтобы не попасть под горячую руку. В итоге Нерон извел массу элитариев, а своего дурака-дядю не тронул. По итогам чемпионата Нерон стал трупом, а Клавдий императором, причем вошел в историю Империи как «божественный» — титул, которого удостоились кроме него только двое.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Очень вряд ли, что кто-то когда-то канонизирует подобным образом Трампа. Тем не менее сбрасывать его со счетов, как это делают многие сейчас, пожалуй, рановато. Так чем занят Дональд Трамп сейчас, за четыре месяца до выборов — он действительно резко ослаб и поглупел, или валяет дурака, чтобы расчетливо ударить в спину потерявшего бдительность противника?

Таким вопросом можно озадачиться, сравнивая противоречивые отзывы, которые поступают из лояльных ему источников, источников оппозиционных и тех, кто пытается сохранять «объективность». Последнее слово приходится брать в кавычки потому, что дело с выборами президента США происходит не на другой планете, а на нашей, — где лидер все еще сильнейшего из государств не может быть оценен совершенно отстраненно. Ссылаясь на источники в ближайшем окружении президента, издание Politico сообщает, что Трамп знает, что проигрывает. Его самые верные союзники вываливают перед ним рейтинги, говорящие не в его пользу, и он делает из них вывод, что шансы его стать президентом одного срока велики.

Дональд Трамп Max Goldberg

Трампу вспоминают события последних месяцев, которые даже для видавшего виды президента оказались тяжелыми. Ему предъявляют неадекватный ответ на коронавирус и на расовые беспорядки, а также провальные внешние выступления, вроде недавнего интервью Fox News, где на прямой вопрос о целях второго срока он не дал связного ответа. Говорят, что после этого интервью ближний круг Трампа всерьез обсуждал, в своем ли уме был президент, когда давал это интервью. По словам бывшего политического советника (и ныне — все еще сторонника) Трампа, Сэма Нанберга, «при нынешней траектории президент Трамп находится на грани одного из худших избирательных поражений на современных президентских выборах и худшего в истории для действующего президента». Уже сейчас у Трампа, по опросам, всего 40% против Байдена, а если будет 35%, то «президенту придется решительно пересмотреть, хочет ли он продолжать баллотироваться в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии», говорит Нанберг. Даже любимый телеведущий президента Такер Карлсон (Fox News) выразил предположение, что Трамп может выборы проиграть. Это опасение разделяет известный близкий союзник Трампа, влиятельный сенатор Линдси Грэм, предупреждающий, что Трампу надо в предвыборной кампании концентрироваться больше на политике и меньше — на себе. Хотя команда Трампа верит в успех и ставит на а) активизацию публичных мероприятий и б) дискредитацию Байдена. С последним проще, потому что вскоре и Байдену предстоит появляться на публике, а он, как выразились в издании Washington Examiner, «выглядит ужасно каждый раз, когда его эксгумируют» на публику.

Джо Байден Gage Skidmore

Короче говоря, неуверенность в силах Трампа нарастает, претензии к нему множатся (как всегда). Но когда Трампа обвиняют в неумении держать себя перед такими грандиозными событиями, как пришествие коронавируса или массовые беспорядки в защиту прав чернокожих, стоит учитывать такой пропагандистский прием, как игру с масштабами. Действительно, если бы коронавирус являлся тем, чем его пытались весной сего года представить отдельные, даже близкие к серьезной науке источники, — страшным заболеванием, грозящим миллионами жертв, — то действия Трампа можно было бы назвать недостаточными и легкомысленными. Но мы теперь знаем, что и американский президент проявил достаточную осмотрительность, не раздувая панику, и губернаторы штатов из числа республиканцев, которые не вводили жестких ограничений, оказались правы: в этих штатах смертность не дала такого скачка, как там, где сильно напуганные самыми мрачными прогнозами демократы закрутили все гайки наглухо.

Примерно так же обстоит дело и с движением Black lives matter. Из Трампа снова пытаются сделать дурака, обвиняя его в том, что он не идет на поводу у толпы. Но прежде чем выдвигать такое обвинение, надо подумать — а так ли уж умна эта толпа, чтобы слушаться ее во всем? Так ли адекватны ее требования, включая требование расформировать полицию?

И, наконец, третье обвинение, пожалуй, самое тяжелое. Трампу предъявляют, что он расслабился, потерял драйв и не может собраться в ответственный для него предвыборный период. Доходит до того, что распускаются слухи «из близких президенту источников», о том, что его избирательная кампания вот-вот треснет пополам по причине никудышнего управления. А вот здесь, возможно, мы имеем дело с повторением удачного приема, продемонстрированного Трампом в 2016 году, когда перед выборами его противники слово в слово произносили те же самые фразы о растерянности и некомпетентности. А потом долгое время не могли оправиться от неожиданного поражения, нанесенного им Трампом. Собственно, не оправились до сих пор. Тогда, летом-2016, тоже нередко казалось, что Хиллари отметелит Трампа на выборах, и если бы те прогнозы сбылись, он бы не победил. Может быть, валяя дурака на камеру (а что он последнее время на камеру выглядит именно так, поспорить трудно), Трамп опять водит за нос своих противников и всех, кто за ним наблюдает? Главная ошибка противников Трампа может оказаться в том, что они уже сейчас за него все решили, поставив крест на его втором сроке. Не слишком ли быстро они думают?