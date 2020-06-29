Минск, , 19:31 — REGNUM МВД Белоруссии взяло в разработку ещё одного претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало. Поводом стало обращение некоего гражданина непонятно какой страны, обвинившего бывшего президентского помощника в «противоправной деятельности».

Валерий Цепкало Private archive

По информации пресс-службы ИВД Белоруссии, «для проведения доследственной проверки в министерство внутренних дел из Генеральной прокуратуры поступили материалы по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало». Фамилия турецкого гражданина не названа.

Отсутствуют официальные разъяснения, в чём конкретно он обвиняет оппонента Александра Лукашенко. Министерство сообщило лишь, что сейчас по переданным материалам «проводится проверка».

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Генпрокуратура Белоруссии в свою очередь сообщила, что заявление на Цепкало действительно поступило, но не от гражданина Турции, а от «гражданина Белоруссии». Фамилия доносителя также не названа, обвинения Цепкало тоже не уточняются (даже в самом общем виде).

Тем временем в СИЗО КГБ находится главный претендент на пост президента Белоруссии — эк-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико. Вместе с ним там же находится его сын и глава избирательного штаба Эдуард Бабарико.

За решёткой находится популярный блогер Сергей Тихановский. Центризбирком Белоруссии отказал ему в регистрации, зато зарегистрировал как главу инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской.

С конца мая по конец июня в Белоруссии были арестованы десятки участников президентской кампании, включая членов избирательных штабов трёх основных оппонентов Лукашенко. Сам белорусский лидер признался, что лично участвовал как в «деле Белгазпромбанка», так и в «деле Тихановского».

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Ранее, в мае Лукашенко заявлял, что у него есть некий компромат на Цепкало. После этого в ТГ-каналах стал фигурировать некто Седат Игдеджи — гражданин Белоруссии (с 2013 года), занятый в строительном бизнесе и фактически обвиняющий Цепкало (судя по опубликованным документам) в вымогательстве взятки за подряды при возведении объектов минского «Парка высоких технологий». Валерий Цепкало создавал и развивал этот парк, сейчас им руководит другой бывший президентский помощник Всеволод Янчевский.

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