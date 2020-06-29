Москва, 29 июня 2020, 19:59 — REGNUM 26 июня 2020 года в Государственную думу на рассмотрение был внесен законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», с помощью которого его автор, депутат от ЛДПР С. В. Иванов, надеется обеспечить финансированием отечественную медицину для оказания помощи детям с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Источником такого финансирования становится «гуманитарный сбор», а его плательщиками — рекламораспространители, которые будут обязаны отдавать 5% от полученных за свои услуги средств.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что государство не в состоянии справиться с возложенными на себя обязательствами по оказанию доступной медицинской помощи ввиду тотального отставания медицины, высокого уровня коррупции и глобальной бюрократизации процессов. В результате спасением жизни пациентов с редкими и тяжелыми заболеваниями занимаются меценаты и благотворительные фонды.
Почему же в процессе поиска других источников помощи детям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, выбор депутата Иванова пал именно на рекламных агентов? Вот как объясняет это сам автор законопроекта.
В связи с этим в качестве «наказания» за игнорирование закона автор законопроекта предлагает обложить рекламные агентства пятипроцентным налогом на гуманитарные нужды, а полученные средства направить на лечение детей.
Сколько денег планирует выручить депутат Иванов на гуманитарном сборе? В пояснительной записке он приводит следующие цифры. Суммарный объем рекламы в средствах её распространения в 2019 году составил 450 млрд рублей. Несложные арифметические расчеты дают сумму в 22 млрд 500 млн рублей в год.
Каков механизм распределения этих средств, какова форма финансирования лечения заболеваний и каких заболеваний, в каких лечебных заведениях, в законопроекте не говорится. Как показывает практика, эти деньги могут осесть в очередном фонде и быть пущены в финансовый оборот для извлечения прибыли, а до страдающих тяжёлыми недугами детей так и не дойти.
Намного эффективнее было бы реформировать систему обязательного медицинского страхования, полностью заменив её на эффективное бюджетное финансирование, где показателем будет не освоение денежных средств медицинским учреждением при минимуме оказываемых в реальности услуг, а полное излечение пациентов от болезней, эффект от проведения профилактических мероприятий и увеличение продолжительности и качества жизни людей.