Иерусалим, , 19:20 — REGNUM Готовность Египта производить сборку российских танков Т-90МС рассматривается в Израиле как «очень тревожный шаг», сообщает 29 июня ресурс Israel Defense со ссылкой на источники в министерстве обороны Израиля.

Речь идёт о сообщениях о контракте, по которому Египет намерен получить порядка 500 российских танков Т-90МС.

По утверждению СМИ, сборка танков будет производиться в Египте из машинокомплектов, поставляемых из России.

Кроме того, утверждается, что сборкой российских танков будет заниматься египетский завод, который ранее занимался сборкой американских танков «Абрамс». Уже сообщалось, что его производственные мощности запланировано расширить, хотя уже сейчас он способен ежегодно выпускать до 60 боевых машин.

Источники портала из министерства обороны Израиля утверждают, что если эти сообщения СМИ соответствуют реальному положению дел, то это очень тревожные сигналы, угрожающие региональным израильским интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, российский основной боевой танк Т-90МС сохраняет за собой статус самого востребованного танка на мировом рынке вооружений.

Является экспортной версией танка Т-90М «Прорыв», который уже поступает на вооружение Армии России.

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