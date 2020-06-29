Пекин, , 19:19 — REGNUM В ответ на введенные Вашингтоном санкции против китайских чиновников в КНР принято решение установить визовые ограничения на въезд в страну для граждан США, которые «отвратительно проявили себя в вопросах, связанных с Сянганом (Гонконгом)». Об этом 29 июня сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Китайский дипломат при этом отметил, что попытки давления на Пекин в вопросах Гонконга, включая односторонние американские санкции не приведут к успеху и встретят со стороны КНР симметричный отпор. Речь в данном случае идет об американцах, включая официальных лиц, деятельность которых в автономии носит подрывной характер и направлена на разжигание социально-политической дестабилизации и поддержку организованных беспорядков.

Отметим, что США ввели санкции против центральных и региональных функционеров КНР после принятия в Китае закона о защите государственной безопасности в Сянгане. В соответствии с документом, китайские правоохранительные ведомства получают право открывать в автономии свои представительства. США и другие страны Запада рассматривают принятие этого документа якобы «нарушением соглашения 1984 года», которое определяет условием возвращения Гонконга Китаю соблюдение принципа «одна страна — две системы».