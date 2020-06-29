Москва, , 20:07 — REGNUM На прошлой неделе группой депутатов фракции «Справедливая Россия» подан на рассмотрение долгожданный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изменения формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», который направлен на отмену Единого государственного экзамена и замену его на государственные выпускные экзамены (ГВЭ).

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В пояснительной записке авторы законопроекта С.М.Миронов, О.Н.Епифанова, М.В.Емельянов, Ф.С.Тумусов, В.К.Гартунг, О.А.Нилов, И.А.Ананских, О.В.Шеин акцентируют внимание на том, что в результате многолетнего применения ЕГЭ общий уровень подготовки школьников значительно снизился. Об этом красноречиво свидетельствуют и всё более ухудшающиеся результаты международных олимпиад и конкурсов. Вся система поступления в высшее учебное заведение по результатам сдачи ЕГЭ приводит к тому, что в течение нескольких лет обучения школьники усердно занимаются по двум-трём профильным дисциплинам, по прочим же предметам налицо сильное падение знаний. Следовательно, ни о каком гармоничном образовании и развитии личности не может идти и речи при таком подходе к обучению.

Депутаты предлагают децентрализовать выпускную аттестацию школьников путём восстановления традиционных государственных выпускных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным. В качестве ВГЭ по русскому языку предлагается сделать итоговое сочинение, предоставив школам право оценивать его самостоятельно, а ВГЭ по математике проводить в виде выпускной контрольной работы нескольких уровней сложности на основе материала программы 10−11 классов.

Однако законопроектом предусматривается, что ЕГЭ будет отменён только для итоговой аттестации школьников. В качестве вступительных экзаменов в вузы предлагается оставить ЕГЭ, который может быть сдан только после получения итогового аттестата о школьном образовании. Тем не менее, авторы законопроекта предлагают наравне со вступительным ЕГЭ признать в качестве испытания абитуриентов и вступительный экзамен (ВЭ) в вуз. Такие правила позволят некоторым региональным вузам принимать студентов, не дожидаясь улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

По сути, законопроект возвращает нас к системе оценки знаний школьников и абитуриентов, применяемой до того, как на российском образовательном поле появился единый государственный экзамен, одной из целей которого была война с коррупцией при приеме студентов на бюджетные места в высшие учебные заведения. Однако, частично вылечив одну головную боль, сторонники ЕГЭ породили другую, более серьёзную и угрожающую национальной безопасности страны — стремительное снижение уровня знаний и мотиваций к учёбе. Параллельно шла коммерциализация высшего образования: оптимизация вузов, сокращение бюджетных мест, финансирование университетов на основе наукометрических показателей. В итоге мы получили систему, при которой больше шансов на получение качественного высшего образования имеют дети из малочисленных обеспеченных семей, а не талантливые и трудолюбивые школьники.

Таким образом, непонятно, какие задачи в перспективе будет решать замена ЕГЭ на ВГЭ и ВЭ при условии грядущей реформы всего высшего образования, доступ к которому будет перекрыт высокой платой за обучение.

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