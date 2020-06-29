Ашхабад, , 18:47 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о присвоении министру культуры Узбекистана Озодбеку Назарбекову звания «заслуженный артист Туркмении».

В администрации главы государства отмечают, что Ахмадович удостоен почетного звания «за большие заслуги в укреплении дружественных, братских, добрососедских и партнерских отношений между странами, в содействии многолетнему туркмено-узбекскому культурно-гуманитарному сотрудничеству, а также учитывая успехи в развитии музыкально-песенного искусства и профессиональное мастерство».

ИА REGNUM напоминает, что Озодбек Назарбеков был назначен на должность министра культуры Узбекистана 23 января 2020 года и на должность ректора Узбекского национального института музыкального искусства 16 июня 2020 года. До этого в течение почти трех лет он занимал пост первого заместителя министра культуры Узбекистана

Назарбекову присвоены звания «Заслуженного артиста Узбекистан — в 2007 году, «Народного артиста Узбекистана — в 2010 году и «Народного артиста Каракалпакстана — в 2012 году.

Озодбек Назарбеков написал музыку к фильму «Пророк Осия», а также является песен «Лунные ночи», «Всем сердцем пою о тебе», «Твоя боль», «Радость встречи», «Самое дорогое», «Мы ветви великой чинары», «Единая цель», «Опыт пройденного пути», «За днем — день хороший», «Добро пожаловать», «Mоя судьба — мое счастье» и ряда других музыкальных произведений.