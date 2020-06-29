Ашхабад, , 18:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, которому исполнилось 63 года.

Российский лидер отметил, что высоко ценит прилагаемые его туркменским коллегой усилия, направленные на укрепление сотрудничества между Туркменией и Россией.

«Вы по праву пользуетесь большим уважением среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный государственный деятель, настоящий лидер своей страны», — подчеркнул Владимир Путин.

Также поздравительные телеграммы на имя руководителя Туркмении прислали: председатель Китая Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Армении Армен Саркисян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и главы ряда других стран ближнего и дальнего зарубежья.

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