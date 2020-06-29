Каракас, , 18:45 — REGNUM Правительство Венесуэлы совместно с посольством КНР в Каракасе организовали праздник, посвященный 46-й годовщине установления между двумя странами дипломатических отношений, сообщает 29 июня Синьхуа.

Церемонию, включившую возложение венков к Мавзолею Симона Боливара и презентацию книги «Три важных речи председателя Си Цзиньпина», возглавили вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес и посол КНР Ли Баожун.

Выступая с приветственной речью, Родригес отметил прогресс двусторонних отношений, достигнутый после прихода к власти в Венесуэле президента Николаса Мадуро. Благодаря его усилиям, отношения Пекина и Каракаса вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Широкое развитие получили обмены и сотрудничество в самых различных областях. В марте 2020 года Венесуэла получила из Китая серию грузов медицинского назначения для противодействия эпидемии коронавирусной инфекции. Особо отмечено, что Каракас готов углублять сотрудничество, в том числе в рамках проекта «Пояса и пути».

Ли Баожун, в свою очередь, подчеркнул, что дружбе между двумя народами ничто не может помешать. Китай и Венесуэла совместно успешно ответили на вызов эпидемии и сплотились, помогая друг другу отстоять международную безопасность и суверенитет. Посол КНР особо отметил важность совместного строительства сообщества единой судьбы человечества.