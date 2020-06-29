Милан, Италия, , 18:38 — REGNUM Чиновники Еврокомиссии уйдут в отпуск не раньше, чем власти ЕС утвердят общие меры поддержки пострадавших от эпидемии экономик стран-членов Евросоюза, заявила в интервью Handelsblatt в понедельник, 29 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом она допустила, что лидеры стран ЕС могут не договориться об общих мерах поддержки и со второй попытки, на саммите, который пройдет в конце июля 2020 года, и что решение вопроса будет отложено до августа.

Промедление со стороны евробюрократов и неспособность лидеров стран-членов ЕС договориться вызывает критику со стороны оппозиции в целом ряде стран, прежде всего в Италии: там некоторые политики отмечают, что отсутствие общих мер после почти полугода эпидемии говорит о неспособности ЕС решать те вопросы, ради решения которых он создан.